Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Парламентские единороссы Петербурга вновь атаковали главу Кировского района города Сергея Иванова через запрос губернатору Александру Беглову, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Автором запроса вновь выступил депутат от этой территории Андрей Васильев. На этот раз представитель фракции «Единой России» спрашивает у Беглова, доколе тот будет «прикрывать» действия подчиненного, а также грозит инициировать парламентское расследование, если Иванова не постигнет наказание.

Васильев уже писал запрос о недовольстве работой Иванова, коллеги его поддержали, но губернатор в ответе сообщил, что не видит поводов для служебной проверки.

Теперь депутат Васильев обратил внимание на расследование петербургского управления ФАС, которое постоянно занимается раскрытием картелей на рынке социального питания города и считает его самой «картелезированной» отраслью. Нашли антимонопольщики повод для расследования и при поставках в детские сады Кировского района — ИА REGNUM писало об этом деле.

Васильев с трибуны Заксобрания привел подробности: речь идет о 13 закупках в 2016—2017 годах на общую сумму 444,6 млн рублей. Расследование еще не завершено, но антимонопольщики полагают, что администрация района была в сговоре с частными компаниями.

«Безнаказанность и вседозволенность, неприкрытое и надменное барство крайняя вредность принимаемых главой Кировского района Сергеем Владимировичем Ивановым решений в ряде случаев сводят на нет усилия властей города по созданию благоприятного экономического и инвестиционного климата в Петербурге», — пишет Васильев в запросе Беглову.

В связи с этим он просит губернатора ответить, считает ли тот необходимым провести тщательную проверку обстоятельств предполагаемого картельного сговора с участием чиновников Кировского района, а также пояснить, «что еще должно произойти, какие действия или бездействие Иванова должны быть выявлены, чтобы вы применили к нему меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения».

«Сколько можно прикрывать нарушения главы администрации Кировского района?» — спрашивает депутат у градоначальника.

Он отдельно просит не привлекать Иванова и его подчиненных к подготовке ответа на этот запрос. Васильев убежден, что ответ на предыдущий его запрос — об отказе проводить служебную проверку — писал сам Иванов: тому спустили эту задачу из Смольного. «Все знают, что Иванов отвечал на этот запрос. И мне становится стыдно за то, что происходит. Хотелось бы избежать крайних мер», — сказал Васильев.

Тем не менее он заявил, что готов инициировать парламентское расследование в отношении Иванова, если администрация губернатора сама его не накажет.

«Я все-таки надеюсь, что у нашего губернатора есть воля, он заботится о своем имидже и не будет потворствовать безобразиям, которые происходят в некоторых районах Петербурга», — заметил Андрей Васильев.

Работу главы Кировского района он считает «откровенно провальной», в том числе в отношении оказания помощи жителям в связи с последствиями пандемии коронавируса. Васильев утверждает, что, например, в Красносельском районе вес продуктового набора, который раздают школьникам и детсадовцам, составляет 10 кг, а в Кировском — 5 кг.

«Задачка для первого класса. Кто же ворует?» — воскликнул депутат.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») поинтересовался, почему Васильев так же рьяно не преследует глав других районов города, где УФАС обнаружило или заподозрило картель на рынке соцпитания, например, по Колпинскому району расследование уже завершено. Васильев ответил, что от Колпино избирается его товарищ по фракции, единоросс Елена Киселева, поэтому такие вопросы нужно адресовать ей.

Большинство единороссов в ЗакСе поддержало запрос Васильева, чего оказалось достаточно для его утверждения. Шесть парламентариев выступили против.

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