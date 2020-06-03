Киев, , 11:09 — REGNUM В данный момент три депутата Верховной рады Украины находятся на больничном в связи с COVID-19, заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщило 3 июня информационное агентство «УНИАН».

"Сейчас трое народных депутатов, из них два представителя нашей фракции, на больничном в связи с коронавирусом», — рассказала она.

По словам депутата, речь идёт о Валерии Божике и Юрии Аристоеве, а также об Олеге Майдиче — депутате от фракции «Батькивщина».

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент на Украине зафиксированы 24 823 случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в стане скончались 735 пациентов.

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