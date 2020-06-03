Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Все военнослужащие грузинской армии, за малым исключением, являются аполитичными и не будут выступать в поддержку какой-либо политической партии. Об этом 2 июня сказал на канале «Рустави 2» министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, среди грузинских военных якобы не имеют политических предпочтений 99,9% личного состава. Глава минобороны заявил, что не потерпит, чтобы в его ведомстве кто-то действовал в интересах партий.

«Мы доказали, что деполитизировали полицию, армию и службы безопасности, и наше правительство не допустит, чтобы армия была политизирована как одно из самых высокопоставленных и гордых учреждений», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. В стране нарастает противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и объединившимися оппозиционными партиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Грузинской мечте» прокомментировали возможное объединение оппозиции