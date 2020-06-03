Тбилиси, , 10:55 — REGNUM В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассматривается жалоба Грузии об августовских событиях 2008 года в Южной Осетии. Об этом 3 июня рассказал РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ — заместитель главы Минюста РФ Михаил Гальперин.

«В досье ЕСПЧ еще есть межгосударственные жалобы Грузии против России. По одной из них, касающейся событий 2008 года в Южной Осетии, завершены все слушания и обмен позициями», — сказал Гальперин.

Он добавил, что решение по этому делу суд может вынести уже в 2020 году.

Напомним, в августе 2008 года грузинская армия напала на жителей Цхинвала и российских миротворцев. Россия ввела дополнительные силы в регион и заставила агрессора отступить. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Через год специальная комиссия Евросоюза после расследования признала, что нападение совершила Грузия.