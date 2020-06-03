Киев, , 10:53 — REGNUM Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион заявил о тенденции подъема антисемитизма на Украине и увеличении количества случаев, которые необходимо официально расследовать.

Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 3 июня.

«Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине — это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если в телеэфире говорят какие-то абсурдные вещи о евреях — это антисемитизм… Если вы переписываете историю — это антисемитизм. Если люди пишут оскорбления на синагоге — это антисемитизм», — привел примеры Лион.

Посол также заявил, что по его информации, «многие» на Украине в настоящий момент обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова «еврей» в украинском языке — «не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь».

По его словам, если в Киеве рядом с Майданом продаются почтовые открытки с нацистской символикой, не нужно, чтобы кто-то шел и жаловался.

«Полиция должна сама автоматически приходить туда, и разбираться с этим, как с проявлением антисемитизма», — призвал дипломат.

Он также вспомнил недавний скандальный эпизод в Ивано-Франковской области, но признал, что в целом реакция Украины «была такой, какой и должна была быть» — «виновный был уволен, начато расследование, были принесены извинения от главы полиции».

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая было обнародовано письмо одного из отделов полиции в Ивано-Франковской области, адресованное главе еврейской общины города Коломыя, в котором под предлогом «борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями» содержалась просьба предоставить копию устава, список членов еврейской общины, а также адреса входящих в организацию людей и их мобильные телефоны.