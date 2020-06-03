Владикавказ, , 10:32 — REGNUM Министру обороны РФ Сергею Шойгу присвоено звание «Почетный гражданин Республики Северная Осетия-Алания». Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров, сообщили 3 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Решение о присвоении почетного звания главе Минобороны РФ принято на основании заслуг Сергея Шойгу перед Северной Осетией. Среди них перечислены вклад в стабилизацию ситуации во время осетино-грузинского конфликта в 90-е годы, когда Шойгу возглавлял МЧС РФ, содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Северной Осетии.

Так, по личному распоряжению Шойгу во Владикавказе возводят военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища.