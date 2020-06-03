Киев, , 10:32 — REGNUM Обсуждать возможность поставок воды с Украины в Крым могут только враги Украины и коллаборационисты, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 июня в эфире телеканала ICTV.

«Сам разговор о поставках воды в «оккупированный» Крым — это конец национальной идеи об «освобождении» Крыма и начало разговора… о смягчении санкций относительно Крыма», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Крыму критическая ситуация с водоснабжением, но Украина не намерена решать проблемы жителей полуострова и возобновлять водоснабжение.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Новый киевский режим, установившийся в результате государственного переворота, не признал утрату полуострова и вскоре перекрыл Северо-Крымский канал, снабжавший Крым водой.