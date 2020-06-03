Сухум, , 10:30 — REGNUM Публикация посла Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили является провокацией, цель которой демонизировать Абхазию. Такое заявление 2 июня опубликовала пресс-служба министерства иностранных дел Абхазии.

Беручашвили 1 июня, в День защиты детей, опубликовала на своей странице в соцсети Twitter фото с девочкой, переползающей под колючей проволокой к грузинскому флагу. На стороне с флагом растут цветы и трава, а на другой стороне — грязь и все окрашено в грязные тона.

«Публикация «душераздирающей» картинки с переползающей через колючую проволоку девочкой приурочена к Международному дню защиты детей и призвана продемонстрировать якобы дискриминационное отношение к жителям Галского района Абхазии, в частности, в вопросе получения образования на грузинском языке», — говорится в заявлении абхазского МИД.

В ведомстве отметили, что жители в Галском районе Абхазии получают образование на родном языке, а также пользуются другими правами. Публикацию Беручашвили в МИД назвали очередной попыткой «демонизировать Абхазию» и создать предвзятое отношение к тому, что происходит в республике.

Напомним, Абхазия и Южная Осетия отказались входит в образовавшееся после распада СССР государство Грузия из-за националистической политики Тбилиси. Грузинские власти неоднократно пытались присоединить соседние республики силой. После нападения грузинской армии на Цхинвал в 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.