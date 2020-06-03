Москва, , 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.

Однако отсрочка предоставляется не всем пенсионерам. На преференцию могут рассчитывать пенсионеры, не имеющие иных источников доходов, кроме пенсии (менее двух МРОТ). Для них рассрочка по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей может быть предоставлена не более, чем на два года.

Устанавливается, что инициатива не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

В партии заверили, что законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами.

Правительство РФ поддержало законопроект.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде предложили объявить кредитную амнистию, так как кредитные каникулы, по мнению сенаторов, провалились.