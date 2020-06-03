Киев, , 10:25 — REGNUM На Украине сегодня, 3 июня, эксперты обсуждают итоги состоявшего накануне визита делегации из Киева в Берлин для обсуждения актуальных проблем политической повестки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, политолог Виталий Бала отмечает, что фактически возглавлял делегацию Украины и был лидером переговорного процесса глава офиса президента страны Андрей Ермак, чего формально быть не должно.

«О несоответствии амбициям и желаниям руководителя офиса президента Зеленского быть главным во внешней политике Украины уже написали достаточно правильных аргументов. По моему мнению, пора этот вопрос политической оппозиции внести в свою повестку дня», — призывает Бала.

Эксперт добавил, что Украина сейчас не может себе позволить вести себя на международной арене как «банановая страна».

«У нас есть Конституция, согласно которой главный канцелярист «никто и звать его никак», а вопросы внешней политики — в компетенции президента и министра иностранных дел… Представлять государство точно не может руководитель офиса президента, он может быть простым членом делегации, если ему нравится туризм и его отпускает в путешествие его шеф», — напомнил Бала.

В завершение политолог призывает «положить конец» некомпетентности и неоправданным амбициям, которые вредят стране, — «чтобы не выглядеть на международной арене забавными и непонятными».

ИА REGNUM напоминает, что сам Ермак заявил, что доволен итогами визита украинской делегации в Берлин и уже готовит аналогичный визит в Париж, чтобы «двигаться вместе с нашими партнерами по пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе».

Ключевыми темами обсуждения на переговорах в Германии стали урегулирование в Донбассе, организация следующего саммита в «нормандском формате», интеграция Украины в НАТО и исторические вопросы.