Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Объединение оппозиционных партий для выдвижения на парламентских выборах единых кандидатов по мажоритарным округам облегчит победу правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 2 июня сказал журналистам исполнительный секретарь этой партии Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Если оппозиция согласует общих кандидатов, то для нас это будет выигрышно в плане того, что в этом случае во всех 30 округах мы выиграем выборы в первом же туре», — выразил уверенность секретарь правящей партии.

Кобахидзе добавил, что у оппозиционных партий, по его мнению, нет достойных кандидатов на пост премьер-министра. Он считает, что выдвижение любого оппозиционера на эту роль якобы вызовет улыбку избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября. Оппозиционные партии в феврале начали между собой договариваться о том, каких объединенных кандидатов в депутаты они выдвинут в мажоритарных округах.

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