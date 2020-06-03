Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Протестующие в США продолжили демонстрации против полицейского произвола, несмотря на введение комендантского часа, сообщает 3 июня издание Bloomberg.

Комендантский час в Нью-Йорке ввели вечером 1 июня. Однако на следующий день демонстранты вышли на протест в Бруклине. Протесты также продолжились в Вашингтоне — толпа собралась на площади возле Белого дома.

Издание также отмечает, что департамент по правам человека Миннесоты предъявил обвинение в нарушении гражданских прав полицейскому управлению Миннеаполиса из-за смерти Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 мая в десятках городов США начались массовые протесты против полицейского произвола. Зачастую акции заканчиваются погромами и грабежами.

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