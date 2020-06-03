Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В Пентагоне подтвердили факт телефонного разговора между глава министерств обороны США и России Марком Эспером и Сергеем Шойгу. При этом никаких деталей и подробностей переговоров уточнять не стали.

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«Я могу подтвердить, что телефонный разговор имел место между министром и российским министром обороны», — заявил ТАСС официальный представитель американского ведомства подполковник Томас Кэмпбелл.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером. По данным пресс-службы российского оборонного ведомства, в ходе беседы главы оборонных ведомств двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом, а также вопросы контроля над вооружениями. Кроме того, глава Минобороны РФ пригласил Эспера принять участие в военном параде 24 июня в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.