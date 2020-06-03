Киев, 3 июня 2020, 09:39 — REGNUM Финансирование из бюджета Украины работы исполнительного комитета Национального совета реформ, который возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не предусмотрено. Об том сообщило 3 июня Государственное управление делами журналистам информационного агентства «Украинские новости» (УН).
В ответе сказано, что председатель совета и его члены работают на «общественных началах».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что беспокоится о состоянии малого и среднего бизнеса на Украине, и призвал государство предоставить украинскому бизнесу экстренный пакет помощи.
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