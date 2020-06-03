Нур-Султан, , 09:19 — REGNUM Перевод казахского алфавита на латинскую графику направлен на расширение коммуникационных возможностей языка. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, мировое информационное пространство стремительно трансформируется. «Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии», — сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан планирует постепенно переходить на латинскую графику. Президент напомнил, что все значимые произведения казахской классики созданы на кириллице.

«Поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Касым-Жомарт Токаев заявил, что кампанейщина и легковесность в вопросе реформирования казахского языка недопустима.

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