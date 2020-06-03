Киев, , 09:18 — REGNUM Проведение консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине запланировано Советом Европы. Для этого объявлен набор местных специалистов, сообщает 3 июня RT со ссылкой на тендер.

Центру передового опыта Совета Европы, отмечено в заявке, требуются специалисты «для консультирования по вопросам демократического управления на Украине». Предполагается, что эксперты будут работать в двух направлениях. Первое связано с реформой по децентрализации власти на Украине, второе — с наращиванием потенциала государственных органов в области «демократического управления».

Затраты в рамках тендера не должны превышать €450 тыс. для периода до 31 декабря 2022 года. Специалисты могут готовить доклады и презентации, проводить опросы, участвовать в семинарах и конференциях.

В описании тендера говорится, что более десяти лет Совет Европы помогает Украине «в сфере демократического управления». Такие проекты направлены на поддержку процесса децентрализации власти и создание устойчивой системы местного самоуправления.