Ульяновск, , 09:17 — REGNUM В Ульяновской области в проекте нового устава региона предполагается централизация руководства исполнительной властью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В частности, упраздняется пост премьер-министра, который будет совмещать губернатор.

Проект устава в новой редакции предполагает «централизацию руководства исполнительной властью Ульяновской области».

«Предусматривается, что губернатор Ульяновской области как высшее должностное лицо региона возглавит правительство Ульяновской области. Это позволит сосредоточить все рычаги управления в одних руках и будет соответствовать общей тенденции формирования структуры государственного управления в субъектах Российской Федерации, когда вся ответственность за управление регионом лежит на высшем должностном лице», — отмечается в документе.

Кроме того, предлагается упразднить должность первого заместителя председателя правительства.

Разработчики проекта ссылаются на то, что в более чем 50 регионах губернаторы возглавляют высший исполнительный орган государственной власти субъекта. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в соседней Чувашии врио главы республики Олег Николаев возложил на себя также полномочия премьер-министра.

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Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что пост главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве.

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