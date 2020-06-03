Ульяновск, 3 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Ульяновской области в проекте нового устава региона предполагается централизация руководства исполнительной властью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В частности, упраздняется пост премьер-министра, который будет совмещать губернатор.
Проект устава в новой редакции предполагает «централизацию руководства исполнительной властью Ульяновской области».
Кроме того, предлагается упразднить должность первого заместителя председателя правительства.
Разработчики проекта ссылаются на то, что в более чем 50 регионах губернаторы возглавляют высший исполнительный орган государственной власти субъекта. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в соседней Чувашии врио главы республики Олег Николаев возложил на себя также полномочия премьер-министра.
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Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что пост главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве.
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