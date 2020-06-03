Ульяновск, , 09:08 — REGNUM В Ульяновской области подготовлен устав региона в новой редакции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. В него предлагается внести ряд изменений в части объёма полномочий и обязанностей различных ветвей власти.

В преамбуле устава закрепляются «обязанности государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; многонациональности населения Ульяновской области, а также значимости великих подвигов предков, в том числе победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне».

Уточняются положения о границах региона и официальных символах, закрепляются основные задачи и социальная направленность деятельность органов власти.

«Основными задачами органов государственной власти Ульяновской области являются защита прав и свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — говорится, в частности, в проекте устава.

Кроме того, уточняется объём полномочий губернатора и правительства Ульяновской области, Законодательного собрания региона, взаимодействие региональной и муниципальных властей и ряд других изменений.

Напомним, в новой редакции устава также предлагается усилить роль Законодательного собрания Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, устав Ульяновской области был принят 19 мая 2005 года. Власти отмечают, что за эти годы «в него неоднократно вносились поправки в связи со стремительными изменениями в экономической, политической и социальной сферах жизни страны, а также изменениями законодательства».

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