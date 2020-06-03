Москва, , 09:02 — REGNUM Нормативные акты, принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, пройдут проверку нескольких ведомств. Об этом говорится в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ.

Поручение дано Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору. Ведомства должны совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.

При этом нужно обратить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан».

Работа должна быть обеспечена информационным сопровождением. Срок исполнения назначен до 8 июня.