Нур-Султан, 3 июня 2020, 08:44 — REGNUM Для укрепления государственности в Казахстане важно сохранить историческое и политическое наследие. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».
«Никакого двоевластия не существует», — заявил президент. Он напомнил, что первый глава государства Нурсултан Назарбаев призвал объединиться вокруг действующего президента.
Токаев отметил историческую роль Назарбаева. «Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности», — сказал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. В марте 2019 года первый президент заявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Позднее, в июне, он одержал победу на выборах.
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