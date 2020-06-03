Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Для укрепления государственности в Казахстане важно сохранить историческое и политическое наследие. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

«Никакого двоевластия не существует», — заявил президент. Он напомнил, что первый глава государства Нурсултан Назарбаев призвал объединиться вокруг действующего президента.

Токаев отметил историческую роль Назарбаева. «Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. В марте 2019 года первый президент заявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Позднее, в июне, он одержал победу на выборах.

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