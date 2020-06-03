Киев, , 08:48 — REGNUM Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил начать расследование в отношении младшего брата главы офиса президента Украины Дениса Ермака, сообщила пресс-служба ВАКС.

«Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — ИА REGNUM) внести в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований — ИА REGNUM) сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам», — сказано в сообщении.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Гео Лерос подтвердил, что заявление в суд подавал он. Парламентарий предоставил суду скандальные видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака проводил «отбор» кандидатов на различные государственные должности.

«Мы то понимаем, что Денис всего лишь пешка Андрея Ермака», — отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандальные видеозаписи. Он заявил, что знает их автора и отметил, что с их помощью определённые силы хотели добиться увольнения главы офиса президента Украины.

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