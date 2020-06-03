Киев, 3 июня 2020, 08:48 — REGNUM Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил начать расследование в отношении младшего брата главы офиса президента Украины Дениса Ермака, сообщила пресс-служба ВАКС.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Гео Лерос подтвердил, что заявление в суд подавал он. Парламентарий предоставил суду скандальные видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака проводил «отбор» кандидатов на различные государственные должности.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандальные видеозаписи. Он заявил, что знает их автора и отметил, что с их помощью определённые силы хотели добиться увольнения главы офиса президента Украины.
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