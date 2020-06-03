Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновской области рабочей группой подготовлены поправки к уставу региона. Согласно новой редакции, в регионе усиливается роль парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В проект уточнены положения о сроке полномочий, гарантиях деятельности и ответственности депутата Законодательного собрания, закреплён срок полномочий (пять лет). Предлагается заседания Заксобраний делать открытыми, за исключением рассмотрения депутатами сведений, которые составляют государственную или иную охраняемую законом тайну.

Большой блок посвящён кадровым вопросам.

«В целях усиления роли Законодательного собрания Ульяновской области оно наделяется полномочием внесения губернатору предложений о кандидатурах для назначения на должности министров», — отмечается в сообщении.

Согласно проекту, к ведению регионального парламента также отнесены, в частности, принятие решений о досрочном прекращении полномочий губернатора, о самороспуске, назначении региональных выборов и референдумов, назначение на должность и освобождение от должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счётной палаты, утверждение одной трети состава общественной палаты, утверждение соглашения об изменении границ Ульяновской области и одобрение проекта договора о разграничении полномочий.

Устав Ульяновской области был принят 19 мая 2005 года, за эти годы в него неоднократно вносились поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области реформируют систему государственного управления. Будет переформатирована администрация губернатора, министерство промышленности, спорта, финансов, экономики, семьи и молодёжного развития. Также меняется структура контрольно-надзорной деятельности: планируется создать единый орган, которому будут переданы данные полномочия.

В январе 2020 года было заявлено, что в Ульяновской области не будет должности председателя регионального правительства, пост будет упразднён.

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