Бужумбура, , 08:36 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени поздравил избранного президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе с победой на выборах. Мусевени стал первым главой государства в восточноафриканском регионе, признавшим результаты прошедших спорных выборов. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на публикацию Ндайишимийе в своем аккаунте в Твиттере.

Ндайишимийе написал о своем телефонном разговоре с президентом Мусевени и поблагодарил его за «усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе» и «укрепление связей с Бурунди».

Новый лидер Бурунди подчеркнул, что Мусевени поздравил его и его партию «Национальный совет по защите демократии — Силы по защите демократии» (CNDD-FDD) с победой на выборах, прошедших 20 мая.

Напомним, что по данным Избирательной комиссии, Эварист Ндайишимийе набрал почти 70% голосов избирателей, однако главная оппозиционная партия Бурунди оспорила официальные результаты прошедших выборов в суде.

В Совете католических епископов Бурунди также заявили, что его наблюдатели были свидетелями случаев многократного голосования, «голосования» покойных людей и беженцев, случаев принуждения избирателей и участия в подсчете голосов несанкционированных на эту процедуру лиц.

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