Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии не смогут договориться о единых кандидатах на всех мажоритарных округах. Об этом 2 июня рассказала на канале «Палитраньюс» лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«Соглашения не могут быть заключены во всех районах, потому что есть районы, где интересы нескольких сторон могут совпадать таким образом, что невозможно достичь соглашения», — сказала Бурджанадзе.

Она добавила, что кроме этого есть другие проблемы, так как любая из партий может выдвинуть такого кандидата, который для других будет «абсолютно неприемлемым». По словам Бурджанадзе, меньше всего споров пока вокруг единых кандидатов столичных округов.

Стоит отметить, что в оппозиции переговоры о единых кандидатах идут с февраля. Ранее член партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили сообщила, что оппозиционным партиям сложно договориться, так как они не знают, пройдет ли реформа выборочного законодательства.

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