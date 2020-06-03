Владивосток, , 08:21 — REGNUM В Японском море прошли плановые тактические противолодочные учения дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В ходе учений две подводные лодки флота поочерёдно решали задачи по поиску и уничтожению противодействующей подводной лодки условного противника.

Действуя в назначенном районе, подводная лодка — охотник обнаружило пытающуюся сохранить скрытность подлодку «противника», преследовала её и, заняв выгодную позицию, условно применила торпедное оружие.

Противодействующая ей подводная лодка, в свою очередь, выполнила маневр уклонения от торпедной атаки и, проведя постановку помех и ложных целей, оторвалась от преследования.

Затем подводные лодки повторили «состязание» поменявшись ролями.

Проведение учений обеспечивало спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов».

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Черноморского флота РФ вышли в морские полигоны для проведения летних учений. Всего в манёврах задействуют почти 40 катеров и судов.

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