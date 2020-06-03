Киев, , 08:25 — REGNUM Отставки правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем не будет, заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук 2 июня в интервью изданию «Левый берег».

«Могут быть какие-то изменения отдельных министров… Но изменение кабмина во время коронавируса, во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом…» — рассказала она.

Кравчук отметила, что многие депутаты «Слуги народа» недовольны работой некоторых министров, которые игнорируют заседания профильных комитетов Верховной рады и не рассказывают парламенту о своей деятельности.

Она также добавила, что предложенная правительством программа вызвала массу критических вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал программу правительства Шмыгаля «бредом сумасшедшего».

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