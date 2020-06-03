Киев, 3 июня 2020, 08:25 — REGNUM Отставки правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем не будет, заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук 2 июня в интервью изданию «Левый берег».
Кравчук отметила, что многие депутаты «Слуги народа» недовольны работой некоторых министров, которые игнорируют заседания профильных комитетов Верховной рады и не рассказывают парламенту о своей деятельности.
Она также добавила, что предложенная правительством программа вызвала массу критических вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал программу правительства Шмыгаля «бредом сумасшедшего».
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