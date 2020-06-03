Сан-Франциско, США, , 07:56 — REGNUM Руководящий пост в компании Twitter покинул председатель совета директоров Омид Кордестани, сообщает 2 июня телеканал CNBC со ссылкой на компанию.

О причинах ухода Кордестани не сообщается, однако телеканал сообщил, что место топ-менеджера займёт бывший глава Google по финансам Патрик Пичетте.

Ранее, напомним, социальная сеть Twitter оказалась в центре политического скандала, отметив одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду.

В ответ на это Трамп подписал указ, в соответствии с которым социальные сети на территории США лишатся защиты от претензий по редактированию контента. Сервис Twitter в этом указе назван «реакционным и политически ангажированным».

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