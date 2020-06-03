Вашингтон, 3 июня 2020, 07:06 — REGNUM В США существует «институциональный расизм» и неравенство между людьми, заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй 2 июня на встрече с журналистами, сообщает издание Washington Examiner.
Так, представитель Белого дома прокомментировала вспыхнувшие по всей стране беспорядки, связанные со смертью чернокожего Джорджа Флойда.
Она также добавила, что считает смерть Флойда убийством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джордж Флойд будет похоронен 8 июня в Хьюстоне в церкви The Fountain of Praise.
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