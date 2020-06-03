Вашингтон, , 07:06 — REGNUM В США существует «институциональный расизм» и неравенство между людьми, заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй 2 июня на встрече с журналистами, сообщает издание Washington Examiner.

Так, представитель Белого дома прокомментировала вспыхнувшие по всей стране беспорядки, связанные со смертью чернокожего Джорджа Флойда.

Келлиэнн Конуэй «Совершенно верно, что существует институциональный расизм и отсутствие равноправия для всех людей в этой стране. Я считаю, что это не вызывает сомнений».

Она также добавила, что считает смерть Флойда убийством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джордж Флойд будет похоронен 8 июня в Хьюстоне в церкви The Fountain of Praise.

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