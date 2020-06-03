Новосибирск, , 06:56 — REGNUM В тройку списка партии «Единая Россия», которая возглавит выборную компанию в Законодательное собрание Новосибирской области, вошли губернатор Андрей Травников, депутат Государственной думы Александр Карелин и спикер Андрей Шимкив. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

По словам первого заместителя секретаря новосибирского отделения «Единой России» Андрея Панфёрова, решение одобрено на президиуме областного политсовета ЕР.

Подводя итоги прошедших предварительных голосований Андрей Травников сказал, что «благодаря связке с Карелиным и Шимкивом, который своей работой на посту председателя Заксобрания продемонстрировал, что «ЕР» не намерена злоупотреблять правом большинства, удастся успешно выступить на выборах в сентябре».

Напомним, что выборы в Законодаьеьное собрание Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года.