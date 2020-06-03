Кейптаун, , 06:19 — REGNUM Южно-Африканский суд признал введенные в стране из-за коронавируса карантинные ограничения неконституционными или незаконными, сообщает пресс-служба отделения Высшего суда в провинции Гаутенг.

«Ряд ограничений, принятых правительством, попросту не соответствуют критериям разумности для предотвращения распространения COVID-19», — говорится в постановлении суда.

При этом суд дал правительству ЮАР предписание в течение 14 дней снять карантинные ограничения, признанные незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня в ЮАР частично отменили карантинные меры, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Гражданам страны разрешили выходить на улицу для занятий спортом, посещения религиозных учреждений и для работы.

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