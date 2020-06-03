Хайкоу, Китай, , 06:17 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа подчеркнул ключевую роль пилотной открытой платформы в порту Хайнань и призвал приложить усилия для гладкого осуществления строительство хайнаньского свободного торгового порта, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Ху, который также является членом Политбюро ЦК Компартии Китая сделал соответствующие заявления во время его недавного визита в самую южную островную провинцию Китая Хайнань. Ху посетил Зону экономического развития Янпу и связанный с нею порт, чтобы проинспектировать качество их работы.

Он также провел переговоры и обсуждения ключевых вопросов с местными чиновниками и предпринимателями. Ху подчеркнул необходимость приложить все усилия по обеспечению либерализации торговли и усиления и развития инновационных методов таможенного надзора в целях повышения эффективности ее работы.