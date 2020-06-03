Москва, , 06:03 — REGNUM Национальный дух, наука, природные и трудовые ресурсы представляют собой четыре конкретных преимущества России перед другими странами, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 2 июня в интервью РИА Новости.

Первое преимущество, по его словам, заключается в способности жителей России быстро и результативно отвечать на возникающие вызовы, а второе — развитость науки — помогает выполнять задачи любой сложности.

Также Мантуров считает, что низкая стоимость электроэнергии и углеводородов облегчает создание проектов по переработке углеводородного сырья в РФ. Кроме того, министр выразил мнение, что государству помогает наличие профессиональных кадров, а также возвращение в страну специалистов, покинувших родину в 90-е годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что по мере формирования нового миропорядка обостряется конкуренция между центрами влияния за лидерство в будущем.

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