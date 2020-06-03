Пекин, , 05:36 — REGNUM Китай выступает против политического давления и экономических санкций США против Кубы под предлогом борьбы с терроризмом, заявил 2 июня пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Терроризм — это общий враг человечества. Китай настаивает на том, что международное сообщество должно совместно бороться с терроризмом. Это говорит о том, что мы противостоим использованию американской стороной борьбы с терроризмом в качестве предлога для политического и экономического санкционного давления на Кубу», — заявил Чжао.

По его словам, США и Куба являются близкими соседями и должны относиться друг к другу с дружелюбием и продолжать развитие нормальных межгосударственных отношений, основанных на равенстве и взаимном уважении.

Чжао сделал соответствующие заявления во время пресс-конференции, отвечая на вопрос касательно включения Кубы 13 мая Госдепартаментом США в список стран, которые якобы не сотрудничают по вопросу борьбы с терроризмом, что было опровергнуто Министерством иностранных дел Кубы.