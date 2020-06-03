Пекин, 3 июня 2020, 05:13 — REGNUM Ограничения на выдачу виз китайским студентам и исследователям со стороны США серьезно подрывают их законные права и интересы, заявил 2 июня пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь во время очередной пресс-конференции.
Последние действия американской стороны являются злоупотреблением концепции национальной безопасности, сообщил Чжао, отметив, что китайские студены и исследователи являются важным элементом связи между народами двух стран и мостом для научных и образовательных обменов.
Высказывания Чжао стали реакцией на слова Госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что американская сторона не будет терпеть попытки Китая незаконно приобретать технологии и интеллектуальную собственность из американских институтов и исследовательских учреждений для военных целей.