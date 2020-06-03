Каракас, 3 июня 2020, 05:03 — REGNUM Соглашение о совместной борьбе с распространением коронавируса заключили правительство Венесуэлы и четыре оппозиционные партии страны, сообщил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 июня на своей странице в Twitter.
В число указанных партий вошли: «Справедливость прежде всего», «Демократическое действие», «Новое время» и «Народная воля». Последняя была основана Хуаном Гуаидо, который также подтвердил сообщение о договоренностях в своем Twitter.
Соглашение предполагает совместную поддержку Панамериканской организации здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о смягчении с 1 июня карантина в стране.
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