Каракас, , 05:03 — REGNUM Соглашение о совместной борьбе с распространением коронавируса заключили правительство Венесуэлы и четыре оппозиционные партии страны, сообщил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 июня на своей странице в Twitter.

В число указанных партий вошли: «Справедливость прежде всего», «Демократическое действие», «Новое время» и «Народная воля». Последняя была основана Хуаном Гуаидо, который также подтвердил сообщение о договоренностях в своем Twitter.

Соглашение предполагает совместную поддержку Панамериканской организации здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о смягчении с 1 июня карантина в стране.

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