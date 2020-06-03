Лондон, , 03:25 — REGNUM Возможное принятие Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге подтолкнет Великобританию к смягчению визового режима для жителей этого административного района КНР, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для газеты South China Morning Post.

Так, по его словам, в настоящее время свыше 350 тысяч жителей Гонконга имеют гражданство британских заморских территорий. Данный статус позволяет находиться без визы на территории Великобритании в течение полугода. В случае изменения британского законодательства этим правом смогут воспользоваться еще 2,5 млн гонконгцев.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Лондон продолжит выдвигать различные предложения по данному вопросу на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня глава МИД Великобритании Доминик Рааб предостерег китайские власти от «перехода Рубикона» в отношении Гонконга из-за закона о нацбезопасности.

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