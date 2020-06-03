Мюнхен, Германия, , 03:08 — REGNUM Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер оказался в центре коррупционного скандала. Об этом сообщают баварские СМИ.

Зёдер активно выступает за то, чтобы жители Баварии повсеместно носили медицинские маски вплоть до того момента, когда коронавирус не будет полностью побежден.

Журналисты выяснили, что жена Зёдера владеет фирмой, которая изготавливает эти самые медицинские маски и зарабатывает огромные прибыли на пандемии.

Стоит отметить, что Зёдеры уже не в первый раз попались на наживе за государственный счет. Так, во время кризиса с нелегальными мигрантами, устроенного Ангелой Меркель, фирма жены Зёдера продала государству производственное помещение для размещения в нем нелегалов за хорошую сумму.