Орландо, США, , 03:07 — REGNUM Акция протеста с участием более двух тысяч человек проходит в городе Орландо в американском штате Флорида, 2 июня сообщается на странице департамента городской полиции в Twitter.

Протестующие продвигаются к зданию главного полицейского управления города. Демонстрация касается смерти чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая из-за беспорядков в Орландо полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.

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