Нью-Йорк, США, , 03:53 — REGNUM В Нью-Йорке, в районе Манхэттена, с наступлением комендантского часа полиция перекрывает движение автотранспорта южнее 96-й улицы. О мерах, принимаемых в связи с непрекращающимися беспорядками, вызванными гибелью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, полиция Нью-Йорка сообщает на своей странице в Twitter.

«Комендантский час действует с 8 вечера до 5 утра. После 20:00 к югу от 96-й на Манхэттене будут разрешены только следующие транспортные средства: основные рабочие, автобусы и грузовики для доставки», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нью-Йорка приняли решение продлить режим комендантского часа в городе до 7 июня. Такое решение было принято из-за продолжающихся беспорядков после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Ранее власти штата Нью-Йорк заявили о готовности задействовать Национальную гвардию для борьбы с массовыми беспорядками.

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Резолюция касалась разгона протестующих в сквере Лафайет в Вашингтоне 1 июня, когда полиция применила против толпы резиновые пули и слезоточивый газ.

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