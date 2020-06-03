Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Миллиардер афроамериканец Роберт Джонсон потребовал от властей США компенсацию за многолетнее рабство и унижение, которое пережили чернокожие жители Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNBC.

«Прошло больше 200 лет рабства, и за него не выплатили никаких компенсаций», — заявил миллиардер.

Джонсон заявил, что такие репарации — это «программа позитивных действий всех времен», и если они начнут выплачиваться, то это значит, что белые американцы признают «причитающийся ущерб» за неравные условия, возникшие в результате рабства.

Компенсации Джонсон оценивает ни много ни мало в $14 трлн. Эти деньги по замыслу миллиардера пойдут на развитие «черного бизнеса» и простимулируют экономику.

Напомним, что США захлестнула волна расовых протестов после того, как полицейские в Миннеаполисе убили афроамериканца Джорджа Флойда.