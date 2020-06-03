Триполи, , 02:53 — REGNUM В Ливии противоборствующие стороны конфликта — Ливийская национальная армия (ЛНА) и Правительство национального согласия (ПНС) — договорились возобновить переговоры о прекращении огня после нескольких недель интенсивных боев вблизи столицы Триполи. Об этом сообщила миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Речь идет о возобновлении переговоров в формате «5+5», когда в переговорах участвую по пять старших офицеров, назначенных с каждой стороны.

Напомним, что в Ливии ни одна из сторон не может взять верх. ПНС опирается на поддержку Турции, а также наемников из ряда евросоюзных стран. Силы ПНС смогли сдержать наступление ЛНА на Триполи, а в последние недели отбили некоторые плацдармы на северо-западе страны.

ЛНА поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия.