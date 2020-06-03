Нью-Дели, , 02:45 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил от президента США Дональда Трамп приглашение принять участие в саммите G7, сообщает пресс-служба индийского МИД.

Сообщается, что приглашение Моди получил во время телефонных переговоров с американским лидером. Глава индийского правительства заявил, что будет рад совместной работе с Соединенными Штатами для проведения успешного саммита «Большой семерки».

«В этом контексте, он (Трамп — прим. ИА REGNUM) пригласил премьер-министра Моди посетить очередной саммит G7, который будет проводиться в США», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 российского лидера Владимира Путина. По словам пресс-службы Кремля, этот вопрос будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

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