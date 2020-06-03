Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Решение допустить президента США Дональда Трампа к храму Святого Иоанна Павла II после разгона протестующих слезоточивым газом предстоятель архидиоцеза Вашингтона архиепископ Уилтон Грегори назвал «непонятным и предосудительным». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 июня на сайте архидиоцеза.

По словам архиепископа, то, что католический храм позволяет «так вопиюще злоупотреблять и манипулировать собой» является «непонятным и предосудительным», а наши религиозные принципы призывают нас защищать права всех людей, даже тех, с кем мы можем быть не согласны.

«Святой Иоанн Павел II был ярым защитником прав и достоинства людей. Он, конечно, не стал бы мириться с использованием слезоточивого газа, чтобы заставить замолчать и запугать людей для фотографии перед церковью», — заявил архиепископ Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, епископ Епископальной епархии Вашингтона Марианна Будде осудила прогулку президента США Дональда Трампа от Белого дома до Епископальной церкви Святого Иоанна на фоне наполненных слезоточивым газом протестов и назвал его послание «противоположным учению Иисуса».

По её словам, Белый дом не консультировался с епархией, прежде чем Трамп отправился в историческую церковь города, которая пострадала от демонстраций, потрясающих столицу. После произнесения речи из Розового сада возле Белого дома Трамп встал перед церковью вместе с другими чиновниками администрации и поднял Библию.

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