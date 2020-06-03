Каир, , 01:49 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Египте увеличилось на 1 152 и достигло 27 536, сообщается на странице египетского министерства здравоохранения в Facebook.

Снижение числа вновь обнаруженных заражений наблюдается в стране двое суток подряд. Так, днем ранее было подтверждено 1 399 случаев инфицирования, а еще раньше — 1536.

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончалось 47 пациентов. Всего зарегистрировано 1 052 смертей от данного заболевания. Также 6 827 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Египте продолжительность комендантского часа. Так, жителям страны разрешили выходить на улицу после 05:00 утра, а не после 06:00, как было утверждено первоначально.

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