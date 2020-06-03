Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах, может посетить церемонию прощания с Джорджем Флойдом, которого убили полицейские в ходе задержания в Миннеаполисе, передает телеканал CNN.

«Как мы понимаем, бывший вице-президент Джозеф Байден будет присутствовать», — заявил адвокат Флойда.

При этом представители экс-вице-президента США отметили, что пока возможность посещения церемонии прощания лишь обсуждается. Окончательных решений по этому вопросу еще не принято.

Ожидается, что попрощаться с Флойдом смогут 8−9 июня в Хьюстоне (штат Техас). Погибшего похоронят на одном из кладбищ города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за массовые протесты в ряде городов США, вызванные убийством негра полицейскими при задержании в Миннеаполисе. Сам Трамп в ответ заявил, что политическая слабость не поможет победить мародеров и погромщиков.

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