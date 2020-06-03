Кишинёв, , 01:47 — REGNUM Экономическая ситуация в Молдавии столь тяжелая, что «уже осенью, если не раньше, толпы безработных и фермеров пойдут на Кишинев». Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил вице-спикер парламента Молдавии от Платформы DA Александр Слусарь.

По его словам, протесты, которые сейчас начались, покажутся властям «цветочками». «Мы в трех кризисах — пандемическом, социально-экономическом и климатическом», — отметил Слусарь.

Политик добавил, что нынешнее правительство Иона Кику не справляется с кризисом и должно уйти. А новый кабмин будет назначен, если найдется достаточное число депутатов, «которым надоел этот беспредел, которые боятся, что страна скатится в пропасть».

Платформа DA, по его словам, готова взять ответственность и создать новое правительства, но для его поддержки нужны голоса 51 из 101 депутата.

Альтернатива, как заявил Слусарь, — это продолжение «бесконечных политических разборок». «Мы видим, что Додон, Плахотнюк и Шор вошли в фазу, как в 90-е. Мы можем увидеть, как они друг друга будут отстреливать», — подвел итог Александр Слусарь.