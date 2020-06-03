Париж, , 01:45 — REGNUM Страны «большой семёрки» (G7) вправе принять совместное решение об участии России в саммите объединения и соответствии с реализацией минских договорённостей, заявил 2 июня журналистам представитель МИД Франции.

«Решение о Российской Федерации было принято в 2014 году G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений», — объяснил дипломат, отвечая на вопрос, согласится ли Франция на участие России в саммите «семёрки», как того хочет президент США Дональд Трамп.

Ранее, напомним, Трамп заявил, что считает нынешний состав группы «очень устаревшим» и не отражающим должным образом «происходящее в мире». Накануне он обсудил вопрос о проведении саммита с президентом России Владимиром Путиным.

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