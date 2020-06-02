Вашингтон, 2 июня 2020, 23:58 — REGNUM Критика Джо Байдена несостоятельна и неавторитетна, написал 2 июня американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Комментируя заявление Байдена о том, что действия Трампа в катастрофе с беспорядками в стране ошибочны и что он бы поступал совсем иначе, будь он у руля, глава США написал:
Глава Штатов добавил, адресуясь к своему оппоненту, что «слабостью никогда не победить грабителей, анархистов и погромщиков».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июня Байден в Конгрессе предложил внести ряд изменений во внутреннюю политику, в том числе реформировать полицию. Он заявил, что, если станет президентом, то залечит «расовые раны», и что Трамп, напротив, играет на таких противоречиях в стране.
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