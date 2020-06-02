Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Нацгрардия для подавления беспорядков в Вашингтоне — это избыточная мера, сообщила 2 июня журналистам вашингтонский мэр Мюриэл Боузер.

Комментируя инициативу федеральных властей подключить нацгвардейцев к подавлению протестов в городах, Боузер заявила:

«Мы не хотим вооружённую Национальную гвардию, вооружённые войска, не хотим ничего подобного на улицах округа Колумбия».

Столичный градоначальник отметила, что разгон протестующих слезоточивым газом и прочими спецсредствами в Лафайет-сквер перед выходом президента США Дональда Трампа был избыточным, поскольку никакими провокациями и не пахло.

Совершенно неоправданно, отмечает Боузер, было применять боеприпасы, даже если глава государства захотел в такой момент идти пешком.

Глава города предупредила, что поползновения Трампа к тому, чтобы поставить управление полиции Вашингтона под федеральный контроль, не остаются незамеченными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Трамп прошёл пешком из своей резиденции до прихода епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, предыдущей ночью сожжённого протестующими.