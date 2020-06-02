Вашингтон, 2 июня 2020, 23:09 — REGNUM Нацгрардия для подавления беспорядков в Вашингтоне — это избыточная мера, сообщила 2 июня журналистам вашингтонский мэр Мюриэл Боузер.
Комментируя инициативу федеральных властей подключить нацгвардейцев к подавлению протестов в городах, Боузер заявила:
Столичный градоначальник отметила, что разгон протестующих слезоточивым газом и прочими спецсредствами в Лафайет-сквер перед выходом президента США Дональда Трампа был избыточным, поскольку никакими провокациями и не пахло.
Совершенно неоправданно, отмечает Боузер, было применять боеприпасы, даже если глава государства захотел в такой момент идти пешком.
Глава города предупредила, что поползновения Трампа к тому, чтобы поставить управление полиции Вашингтона под федеральный контроль, не остаются незамеченными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Трамп прошёл пешком из своей резиденции до прихода епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, предыдущей ночью сожжённого протестующими.