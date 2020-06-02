Душанбе, , 23:02 — REGNUM Наиболее отличившиеся военнослужащие 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, были удостоены различных наград в честь празднования 77-й годовщины со дня образования соединения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Награды военным вручил командир базы полковник Сергей Горячев.

Всего же знаками отличия — медалями «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в учениях», «За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества», нагрудными значками «Отличник караульной службы» — за блестящие показатели в боевой подготовке и полевой выучке, образцовое несение караульной службы были награждены 11 офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу на 201-й базе.

Напомним, что 1 июня 2020 года соединение отметило 77 годовщину со дня основания 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии.